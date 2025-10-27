Дина Хуснутдинова: «Пересматриваю все программы Загитовой, особенно «Кармен». Алина очень красивая и добрая»
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, почему ей нравится Алина Загитова.
– Ты говорила, что Алина Загитова – твоя любимая фигуристка. Чем она тебя привлекла?
– Помню, как она вышла на взрослый уровень, и сразу попала мне в сердце. Я помню все программы Алины и пересматриваю их, особенно «Кармен». Иногда бывает, что от человека идет энергетика, и она мне по душе.
– Волновалась давать интервью кумиру?
– Нет, Алина была на позитиве. Она очень красивая, добрая, и от нее исходят только положительные эмоции.
– Алина в Казани строит свою школу. Хотела бы когда-то работать в ней тренером?
– Возможно. Все возможно, ха-ха, – сказала Хуснутдинова.
