Дина Хуснутдинова: «Пересматриваю все программы Загитовой, особенно «Кармен». Алина очень красивая и добрая»

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, почему ей нравится Алина Загитова.

– Ты говорила, что Алина Загитова – твоя любимая фигуристка. Чем она тебя привлекла?

– Помню, как она вышла на взрослый уровень, и сразу попала мне в сердце. Я помню все программы Алины и пересматриваю их, особенно «Кармен». Иногда бывает, что от человека идет энергетика, и она мне по душе.

– Волновалась давать интервью кумиру?

– Нет, Алина была на позитиве. Она очень красивая, добрая, и от нее исходят только положительные эмоции.

– Алина в Казани строит свою школу. Хотела бы когда-то работать в ней тренером?

– Возможно. Все возможно, ха-ха, – сказала Хуснутдинова.