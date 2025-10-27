Роднина о победе Александра Плющенко на турнире без других участников: «Просто остальные снялись. У нас мало мальчиков в фигурном катании»

Роднина высказалась о победе сына Плющенко на турнире с одним участником.

Александр Плющенко выиграл соревнования в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду. Он был единственным участником в своей категории.

«Сын Плющенко выиграл соревнования, где выступал один? Просто остальные участники снялись. Это происходит уже второй год подряд. У нас мало мальчиков в фигурном катании. На турнир было заявлено четыре человека, но кто-то заболел, а кто-то еще по каким-то причинам не смог выступить.

Это был маленький, можно сказать, клубный турнир, а не какой-то серьезный, причем по Московской области. Что здесь вас так поражает? У нас мало мальчиков, которые претендуют на этот разряд в таком возрасте. Какие-то территории вообще даже не проводят эти соревнования.

Вижу ли в этом проблему? Мальчики хотят заниматься хоккеем, борьбой и теннисом. А в фигурном катании всегда была такая проблема. Фигурное катание – индивидуальный, а не командный вид спорта, и причем достаточно дорогой. И еще не настолько популярный у мальчиков, особенно в этом возрасте.

Так что если все вместе сложить, то можно понять, что этот вопрос с победой сына Плющенко в соревнованиях, где он выступал один, и выеденного яйца не стоит», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина.