  • Тарасова о победе Кондратюка на Гран-при в Магнитогорске: «У Марка было не лучшее его выступление, но хорошее. Он донес до нас программу»
Татьяна Тарасова высказалась о победе Кондратюка на Гран-при в Магнитогорске.

«Не скажешь, что у Марка было самое лучшее его выступление, но хорошее. Видно было, что прыгал, видно было программу. Он человек очень талантливый, донес до нас эту программу, потому что когда он не прыгает и срывает, программу не видно, а здесь было все видно. Он на своем месте.

Гриша Федоров тоже очень хороший. Они тренируются у одного тренера. Выглядел очень прилично. Не скажешь сегодня, какой он, но технически выглядел хорошо», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Серия Гран-при России
сборная России
Татьяна Тарасова
мужское катание
Марк Кондратюк
Григорий Федоров
Звезды Магнитки
