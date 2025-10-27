  • Спортс
Ирине Родниной взломали телеграм: «Я им практически не пользуюсь. Для меня это не очень серьезно, а для тех, кто поведется, наверное, серьезнее»

Ирина Роднина сообщила, что ей взломали телеграм.

– Сейчас все чаще обсуждаются ограничения в интернете, например блокировки социальных сетей. Как вы к этому относитесь?

– Мне сегодня вскрыли телеграм, поэтому была бы рада, если бы все это было закрыто. Просто взломали меня. Узнала об этом, когда мне позвонили те люди, которым якобы от меня пришли послания.

Как буду решать эту проблему? Не знаю, пока жду. Для меня это не очень серьезно, а для тех, кто поведется, наверное, серьезнее. Я телеграмом практически не пользуюсь, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
