Дина Хуснутдинова: «Надеюсь, в скором времени вставлю четверной тулуп в программу, но пока не загадываю»

Фигуристка Хуснутдинова заявила, что планирует вставить в программу четверной.

– Помнишь, когда впервые попробовала тройной аксель?

– Помню, в 2022 году, потом приостановила изучение. В августе в 2024 на сборах в Сириусе возобновила, и прыгнула впервые как раз 1 сентября!

– Было страшно?

– Нет! Привыкла за столько лет. И в четверные вкручиваться не страшно.

– Чей тройной аксель нравится больше всех?

– У каждого он уникален, у нас у всех разная техника. Все, кто его прыгают, – большие молодцы. Конечно, эталонный триксель у Алены Косторной . У Эмбер Гленн хороший аксель – высокий и мощный прыжок.

– Слышал, ты готовишь четверной.

– Да, тулуп. Надеюсь, в скором времени вставлю его в программу, но пока не загадываю. Зависит от дня: бывает, что получаются все попытки на выезд. Он стал лучше, чем в прошлом сезоне – стала вдумчивее входить в прыжок, – сказала Дина Хуснутдинова.