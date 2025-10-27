Захарова о том, что стала самой взрослой россиянкой, исполнившей квад: «Ощущение, будто я самая старая. Думаю, Петросян прыгнет, и уже она будет самой старшей»

Мария Захарова высказалась о том, что стала самой взрослой россиянкой с квадом.

На этапе Гран-при России в Магнитогорске фигуристка заняла четвертое место. В произвольной программа Захарова сделала четверной тулуп. В сентябре спортсменке исполнилось 18 лет.

– Соревнования прошли для меня хорошо. Я выполнила свою задачу, которую ставила на эти старты. Очень рада, что вообще приехала сюда. У меня уже были Гран‑при, но по юниорам, в Кошице мы ездили. По мастерам первые такие взрослые старты.

Я планировала наконец‑то уже сделать хотя бы один четверной тулуп на стартах. Слава богу, сделала, свою задачу выполнила. Но, конечно, дальше – больше, буду вставлять, пробовать тоже.

Я за два года так наотдыхалась, что сейчас стараюсь много тренироваться и стартовать, хочется больше заявляться куда‑то. Очень рада, что у меня есть соревнования, их будет много. Следующие соревнования – этап Гран‑при, но какой – еще неизвестно.

– Вы стали самой взрослой российской фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок. Как вам такой статус?

– Честно, не очень радует. Ощущение, как будто бы я самая старая какая‑то, ха-ха. Но, думаю, Аделия, конечно, прыгнет, и уже она будет самой старшей. Но не знаю, будто бы я уже старая какая‑то и (меня) списывают, – сказала Захарова.