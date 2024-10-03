Началась продажа билетов на этап Гран-при России в Красноярске. Стоимость – от 250 до 1900 рублей
Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России «Красноярье».
Этап пройдет в Красноярске на «Кристалл Арене» 9-10 ноября.
Билеты продаются по цене от 250 до 1900 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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