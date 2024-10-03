Началась продажа билетов на этап Гран-при России в Красноярске. Стоимость – от 250 до 1900 рублей

Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России «Красноярье».

Этап пройдет в Красноярске на «Кристалл Арене» 9-10 ноября.

Билеты продаются по цене от 250 до 1900 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске