0

Началась продажа билетов на этап Гран-при России в Красноярске. Стоимость – от 250 до 1900 рублей

Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России «Красноярье».

Этап пройдет в Красноярске на «Кристалл Арене» 9-10 ноября. 

Билеты продаются по цене от 250 до 1900 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoСерия Гран-при России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Началась продажа билетов на этап Гран-при России в Казани. Стоимость – от 500 до 3900 рублей
3вчера, 17:03
Садкова о постановке программ: «Мне дали послушать музыку, и, конечно, мне понравилось. Значит, тренеры увидели в нас такие образы»
вчера, 14:59
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
2вчера, 14:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Георгий Куница: «Мы с Косторной очень любим Азербайджан, но нас с ним связывают только гранатовый сок и знакомство с Литвинцевым»
6 минут назад
Министр спорта Татарстана о заявке Загитовой на грант: «Это ее личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает»
69 минут назад
Маргарита Базылюк: «Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, дотянутыми ногами – то это сложнее, чем четверные»
115 минут назад
Алена Косторная: «Перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода»
1023 минуты назад
Алена Косторная: «Никуда переходить мы с Куницей не планируем. Будем кататься только за Россию»
2035 минут назад
Американский журналист Карни: «Ходят слухи, что Косторная хочет перейти в сборную Азербайджана»
1939 минут назад
Мемориал Дениса Тена. Губанова, Самоделкина, Ширяева, Эндрюс, Гутманн представят короткие программы
1244 минуты назадLive
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Карартынян, Рамзенков, Колесников выступят с произвольными программами
12сегодня, 10:21Live
Мемориал Панина. Юниорки. Базылюк с тремя квадами победила, Андреева – 2-я, Петрова – 3-я
411сегодня, 10:14
Базылюк прыгнула три квада и два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина
58сегодня, 09:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Shanghai Trophy. Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с короткими программами
сегодня, 06:42
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо покажут ритм-танцы
сегодня, 06:30
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Хмелькова и Антонышев, Маринина и Черненко покажут короткие программы
1сегодня, 06:05
Мемориал Панина. Юниоры. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Щербинина и Петров покажут произвольные программы
1сегодня, 06:03
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов, Фефелова и Валов, Хорт и Читипаховян представят произвольные танцы
3сегодня, 06:03
Гран-при среди юниоров. Хагара, Гартунг, Санчес, Какиучи, Леванди выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 06:02
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
5вчера, 17:10
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
2вчера, 14:12
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
1 октября, 18:51
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
21 октября, 13:51