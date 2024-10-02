Садкова о постановке программ: «Мне дали послушать музыку, и, конечно, мне понравилось. Значит, тренеры увидели в нас такие образы»
Фиугуристка Дарья Садкова рассказала, как происходит выбор музыки для программ.
Садкова выиграла чемпионат Москвы с результатом 206,61 балла.
– Насчет контента на этапах Гран‑при России – это будет зависеть от тренировочного процесса, как я буду кататься на тренировках, какая стабильность будет в прыжках, от этого и зависит, сколько тулупов будет стоять в программе. На этапы еду в Казань и в Москву.
– Как получилось, что у многих из группы программы под французские песни?
– Я думаю, это не у меня нужно спрашивать, я просто выхожу на постановку, и нам ставят программу. Мне дали послушать музыку, и, конечно, мне понравилось. Значит, тренеры увидели в нас такие образы. Было ли такое, что не нравилась музыка, которую выбирали тренеры? Нет, не было такого, музыка всегда очень нравится, – сказала Садкова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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