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Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»

Фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд оценили свой дебют в дуэте.

Шичина и Дрозд идут вторыми после ритм-танца на чемпионате Москвы (70,56 балла).

– Как оцените старт сезона?

Дрозд: Тема ритм‑танца этого сезона мне очень импонирует. Нравится и музыка 50‑х. Очень рад, что мы вместе определились на композиции именно того десятилетия, потому что это наиболее яркий период радости жизни, яркости, танцевальности.

Очень хотелось презентовать наш танец. До этого мы показали наши программы специалистам в Новогорске, постарались учесть их рекомендации и показать, какую работу мы провели. Мы рады, что премьера свершилась. У нас еще есть время доработать, подготовиться к этапам Гран‑при. Будем выступать на этапах в Красноярске и Петербурге.

– Все ли получилось показать, что планировали?

Дрозд: Нет, к сожалению, не все. На то нам и нужен был этот старт, попробовать свои силы в новом составе. Но энергия была хорошая.

Шичина: Удовольствие получили.

– Как оцените скатанность вашей пары?

Шичина: Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс. Все лаконично, но тяжело.

Дрозд: Это ежедневная тяжелая работа. Особенно в самом начале. Есть вихрь эмоций, который помогает. Из таких мелочей складывается каждый день. Сначала образуется скелет, потом на него нарастает мясо. Точно так же с программами, раскатками и упражнениями. Ты чувствуешь партнера перед стартом, как реагирует перед соревнованиями, какой подход к разминке.

– Как встали в пару, кто к кому обратился?

Дрозд: Я перешел в тренерский штаб Ксении Геннадьевны Румянцевой. Через некоторое время мы все обсудили, поговорили с Елизаветой и всей командой решили, что можно попробовать. Мы смотрели, пробовали, скатывались и решили встать в пару.

– Как вам в новом тренерском штабе?

Дрозд: У меня это как возвращение домой. Я безумно благодарен. Тренировочный процесс – это очень тяжело, но ты благодарен за то, что в тебя вкладывают каждый день. Ты понимаешь, что это не просто так.

– Какие цели ставите на сезон?

Дрозд: Пока очень рано говорить о каких‑то целях. У нас очень рабочий настрой. Откатаем произвольную программу, сделаем выводы, будем готовиться дальше. Хотим показывать от старта к старту большой прогресс.

Шичина: Будем делать все, что от нас зависит, выкладываться по полной.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoПавел Дрозд
Ксения Румянцева
Елизавета Шичина
Чемпионат Москвы
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