Началась продажа билетов на этап Гран-при России в Казани. Стоимость – от 500 до 3900 рублей
Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Соревнования пройдут 3-4 ноября. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru.
Стоимость – от 500 (самые дешевые на короткие программы) до 3900 (самые дорогие на произвольные) рублей.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Kassir.ru
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