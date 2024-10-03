Белорусский фигурист Козловский: «Хотелось бы почаще приезжать в Россию. Выступать здесь сложнее, уровень повыше, но хочется больше таких испытаний»
Фигурист выступил вне зачета на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
«Непривычные ощущения. Я уже был на выездных стартах в России, но не справился тогда с волнением. Сейчас получше, но все равно в Петербурге посолиднее выступать, чем в Саранске, куда я ездил в прошлый раз.
К тому же сюда приехали многие звезды российского фигурного катания, приятно тренироваться и разминаться вместе с ними. Придавало уверенности.
Немного ударил по мне, правда, казус в начале программы, когда судьи не могли найти музыку. К короткой программе музыку я выбрал сам, она про человека, у которого две личности, перемещение между двумя мирами.
Начало должно быть мягкое, а на дорожке шагов начинать уже выкатывать. Думаю, неплохо с этим справился, но можно было получше», – сказал Козловский.
«Я тренируюсь в Минске в училище олимпийского резерва. Условий вполне достаточно, не хватает стартов, разнообразия в тренировочном процессе. Нас редко посещают какие-то иностранные специалисты, поэтому мы тренируемся почти всегда по одной и той же методике.
Стараемся разнообразить тренировки выездами в Россию, были в Кисловодске на сборах. Хотелось бы почаще приезжать в Россию, выступать здесь посложнее, уровень повыше, но хочется побольше таких испытаний.
Период изоляции сам по себе меня практически не затронул, в том плане что я ни разу и не выезжал на какие-то международные турниры. Но хотелось бы, разумеется», – добавил спортсмен.
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