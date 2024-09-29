Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова, Хавронина и Нарижный

Со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге пройдет Мемориал Николая Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

2 октября, среда

Юниорки, КМС, короткая программа

9:00

Юниоры, КМС, короткая программа

15:40

Пары, КМС, короткая программа

18:20

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

20:25

3 октября, четверг

Юниорки, КМС, произвольная программа

10:00

Юниоры, КМС, произвольная программа

13:15

Пары, КМС, произвольная программа

16:30

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

18:55

4 октября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

12:00

Женщины, короткая программа

13:25

Пары, короткая программа

15:40

Мужчины, короткая программа

17:15

5 октября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

10:00

Женщины, произвольная программа

11:30

Пары, произвольная программа

14:05

Мужчины, произвольная программа

15:50

Показательные выступления

19:45

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников у взрослых – здесь и здесь , у юниоров – здесь .