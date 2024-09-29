Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова, Хавронина и Нарижный
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
2 октября, среда
Юниорки, КМС, короткая программа
9:00
Юниоры, КМС, короткая программа
15:40
Пары, КМС, короткая программа
18:20
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
20:25
3 октября, четверг
Юниорки, КМС, произвольная программа
10:00
Юниоры, КМС, произвольная программа
13:15
Пары, КМС, произвольная программа
16:30
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
18:55
4 октября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
12:00
Женщины, короткая программа
13:25
Пары, короткая программа
15:40
Мужчины, короткая программа
17:15
5 октября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
10:00
Женщины, произвольная программа
11:30
Пары, произвольная программа
14:05
Мужчины, произвольная программа
15:50
Показательные выступления
19:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников у взрослых – здесь и здесь, у юниоров – здесь.
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