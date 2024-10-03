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Базылюк и Самсонов выступят с показательными номерами на втором этапе «Битвы школ»

Маргарита Базылюк и Даниил Самсонов выступят на втором этапе «Битвы школ».

Фигуристы представят показательные номера.

Этап пройдет 12-13 октября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Совсем недавно я выходила на лед «Битвы школ» в качестве участника и отлично понимаю эмоции ребят. На этих соревнованиях они борются не только за личный результат, но и за команду.

Для победы здесь важно научиться поддерживать и настраивать друг друга. Своим выступлением я хочу зарядить участников и зрителей той радостью, которую фигурное катание дарит мне», – сказала Базылюк.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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Маргарита Базылюк
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