Базылюк и Самсонов выступят с показательными номерами на втором этапе «Битвы школ»

Маргарита Базылюк и Даниил Самсонов выступят на втором этапе «Битвы школ».

Фигуристы представят показательные номера.

Этап пройдет 12-13 октября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Совсем недавно я выходила на лед «Битвы школ» в качестве участника и отлично понимаю эмоции ребят. На этих соревнованиях они борются не только за личный результат, но и за команду.

Для победы здесь важно научиться поддерживать и настраивать друг друга. Своим выступлением я хочу зарядить участников и зрителей той радостью, которую фигурное катание дарит мне», – сказала Базылюк.