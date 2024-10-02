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Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Уэзоно, Окада, Гойдина, фон Фельтен выступят с короткими программами

3 октября на юниорском Гран-при в Любляне девушки покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Любляна, Словения

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU.

Вторая разминка

10. Рена Уэзоно (Япония)

Третья разминка

12. Хетти Ши (Канада)

13. Чжи А Син (Южная Корея)

15. Ида Кархунен (Финляндия)

16. Симона Ткачман (Израиль)

Четвертая разминка

19. Софи Джолин фон Фельтен (США)

22. Мэи Окада (Япония)

Пятая разминка

26. Со Чжин Юн (Южная Корея)

Шестая разминка

30. Анна Пеццетта (Италия)

32. Полина Джуманиязова (Венгрия)

33. Элина Гойдина (Эстония)

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Любляне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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женское катание
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Эстонии
Чжи А Син
Полина Джуманиязова
Анна Пеццетта
Хетти Ши
Ида Кархунен
Рена Уэзоно
Со Чжин Юн
Элина Гойдина
Мэи Окада
Симона Ткачман
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