Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Уэзоно, Окада, Гойдина, фон Фельтен выступят с короткими программами
3 октября на юниорском Гран-при в Любляне девушки покажут короткие программы.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
Девушки
Короткая программа
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Вторая разминка
10. Рена Уэзоно (Япония)
Третья разминка
12. Хетти Ши (Канада)
13. Чжи А Син (Южная Корея)
15. Ида Кархунен (Финляндия)
16. Симона Ткачман (Израиль)
Четвертая разминка
19. Софи Джолин фон Фельтен (США)
22. Мэи Окада (Япония)
Пятая разминка
26. Со Чжин Юн (Южная Корея)
Шестая разминка
30. Анна Пеццетта (Италия)
32. Полина Джуманиязова (Венгрия)
33. Элина Гойдина (Эстония)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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