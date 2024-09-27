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Гран-при среди юниоров. Шимада, Вада, Ко На Ен, Пеццетта, Ю Чжэ Ким, Шифрина выступят с произвольными программами

27 сентября на Гран-при среди юниоров девушки представят произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Девушки

Произвольная программа

Начало – 17:45 по московскому времени.

Четвертая разминка

22. Энджел Делевак (Нидерланды)

23. Лотта Артимо (Финляндия)

24. Лулу Лин (Канада)

Пятая разминка

25. Леандра Цимпукакис (Швейцария) 

26. Оливия Бакса (Швейцария) 

27. Клео Парк (США)

28. Алиса Ленгелова (Словакия)

29. Кира Барановская (Латвия)

30. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) 

Шестая разминка

31. Софья Шифрина (Израиль)

32. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)

33. Анна Пеццетта (Италия)

34. Ко На Ен (Южная Корея)

35. Каоруко Вада (Япония)

36. Мао Шимада (Япония)

Положение после короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 73,11

2. Каоруко Вада (Япония) – 70,58

3. Ко На Ен (Южная Корея) – 65,58

4. Анна Пеццетта (Италия) – 64,78

5. Ю Чжэ Ким (Южная Корея) – 63,85

6. Софья Шифрина (Израиль) – 56,73

7. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 56,43

8. Кира Барановская (Латвия) – 56,16

9. Алиса Ленгелова (Словакия) – 55,05

10. Клео Парк (США) – 55,00

11. Оливия Бакса (Швейцария) – 54,94

12. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 54,72

13. Лулу Лин (Канада) – 54,70

14. Лотта Артимо (Финляндия) – 50,51

15. Энджел Делевак (Нидерланды) – 50,14

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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сборная Словакии
сборная Нидерландов
Софья Шифрина
Ю Чжэ Ким
Мария Элийсе Кальювере
Мао Шимада
Лулу Лин
Оливия Бакса
Каоруко Вада
Алиса Ленгелова
Леандра Цимпукакис
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