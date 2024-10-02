Расписание Мемориала Дениса Тена: там выступят Дэвис и Смолкин, Самоделкина, Губанова, Грассль
С 3 по 5 октября в Астане пройдет Мемориал Дениса Тена.
ISU Challenger
Мемориал Дениса Тена
Астана, Казахстан
3 октября, четверг
Женщины, короткая программа
13:45
Мужчины, короткая программа
16:45
4 октября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
9:00
Женщины, произвольная программа
14:30
5 октября, суббота
Мужчины, произвольная программа
9:00
Танцы на льду, произвольный танец
11:30
Показательные выступления
17:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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