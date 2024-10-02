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Расписание Мемориала Дениса Тена: там выступят Дэвис и Смолкин, Самоделкина, Губанова, Грассль

С 3 по 5 октября в Астане пройдет Мемориал Дениса Тена.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

3 октября, четверг

Женщины, короткая программа

13:45

Мужчины, короткая программа

16:45

4 октября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

9:00

Женщины, произвольная программа

14:30

5 октября, суббота

Мужчины, произвольная программа

9:00

Танцы на льду, произвольный танец

11:30

Показательные выступления

17:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
танцы на льду
мужское катание
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Мемориал Дениса Тена
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