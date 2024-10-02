Расписание Мемориала Дениса Тена: там выступят Дэвис и Смолкин, Самоделкина, Губанова, Грассль

С 3 по 5 октября в Астане пройдет Мемориал Дениса Тена.

ISU Challenger Мемориал Дениса Тена Астана, Казахстан 3 октября, четверг Женщины, короткая программа 13:45 Мужчины, короткая программа 16:45 4 октября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 9:00 Женщины, произвольная программа 14:30 5 октября, суббота Мужчины, произвольная программа 9:00 Танцы на льду, произвольный танец 11:30 Показательные выступления 17:30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь .