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Первенство Москвы. Шешелева и Карнаухов, Ковязина и Мохов, Черемных и Рудь выступят с короткими программами

4 сентября на первенстве Москвы пары представят короткие программы

Первенство Москвы

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Первая разминка

1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

3. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев

Вторая разминка

4. Мария Симонова – Петр Алексеенко

5. Софья Маринина – Роман Черненко

6. Варвара Черемных – Андрей Рудь

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
Мария Симонова
первенство Москвы
Варвара Черемных
Андрей Рудь
Софья Маринина
Петр Алексеенко
Роман Черненко
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
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