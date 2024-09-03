Первенство Москвы. Шешелева и Карнаухов, Ковязина и Мохов, Черемных и Рудь выступят с короткими программами
4 сентября на первенстве Москвы пары представят короткие программы
Первенство Москвы
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
3. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
Вторая разминка
4. Мария Симонова – Петр Алексеенко
5. Софья Маринина – Роман Черненко
6. Варвара Черемных – Андрей Рудь
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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