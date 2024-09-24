Турнир памяти Гринькова. Кондратюк, Федоров, Анисимов выступят с короткими программами
24 сентября на турнире памяти Сергея Гринькова фигуристы выступят с короткими программами.
Турнир памяти Гринькова
Москва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 16:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Андрей Мухортов
4. Кирилл Кропылев
Вторая разминка
5. Максим Варакин
6. Артемий Маринин
8. Никита Сенцов
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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