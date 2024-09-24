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Турнир памяти Гринькова. Кондратюк, Федоров, Анисимов выступят с короткими программами

24 сентября на турнире памяти Сергея Гринькова фигуристы выступят с короткими программами.

Турнир памяти Гринькова

Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Андрей Мухортов

2. Андрей Анисимов

3. Марк Кондратюк

4. Кирилл Кропылев

Вторая разминка

5. Максим Варакин

6. Артемий Маринин

7. Кирилл Андрусик

8. Никита Сенцов

9. Григорий Федоров

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
logoМарк Кондратюк
Андрей Мухортов
Андрей Анисимов
Максим Варакин
Григорий Федоров
Кирилл Андрусик
турнир памяти Гринькова
Никита Сенцов
Кирилл Кропылев
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