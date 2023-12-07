Чемпионат Москвы. Федоров, Рухин, Автушенко, Лукин, Столяренко, Мухортов покажут произвольные программы
7 декабря на чемпионате Москвы мужчины покажут произвольные программы.
Чемпионат Москвы
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 18.45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream.
Первая разминка
1. Петр Дубовицкий
2. Андрей Мухортов
3. Тимофей Столяренко
Вторая разминка
4. Марк Лукин
5. Максим Автушенко
6. Егор Рухин
7. Григорий Федоров
После короткой программы
1. Григорий Федоров – 86,39
2. Егор Рухин – 85,49
3. Максим Автушенко – 82,08
4. Марк Лукин – 77,42
5. Тимофей Столяренко – 76,06
6. Андрей Мухортов – 71,00
7. Петр Дубовицкий – 63,73