Татьяна Тарасова: «Мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьемся, все проиграли»

Татьяна Тарасова заявила, что больше не хочет думать о деле Камилы Валиевой.

12 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по апелляциям российской стороны по допинговому делу фигуристки.

«Мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьемся, все проиграли. Да, мы подали апелляцию, но больше не поднимали эти вопросы.

Я не хочу про это думать, хочу думать про будущее. Я никогда про прошлое не думала, меня так учил мой папа: «Смотри вперед и думай о будущем». Хуже, чем есть сейчас, уже не будет.

И да, мы должны думать о будущем, о том, как мы будем выступать, кто будет выступать, чем мы будем побеждать, будем ли мы побеждать, какие у нас возможности, перспективы и что нам надо для этого делать, как тренироваться и сколько, какие программы ставить, прыжки учить. Вот чем мы должны заниматься.

А кто у кого что отберет, это уже не наше дело», – сказала Тарасова.

Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей