Александра Бойкова: «В Петербурге у меня было эстетическое наслаждение окружающей средой, а в Москве: тут – небоскребы, тут – церковь, тут – сталинка»

Бойкова и Козловский рассказали о переезде из Санкт-Петербурга в Москву.

Фигуристы стали гостями подкаста Максима Транькова «Произвольная программа» .

Бойкова: Первый год было тяжело, организм прям такой: «Я не хочу тут быть, но тебе надо!» Самое тяжелое: когда я ездила от дома до катка в Петербурге, у меня было эстетическое наслаждение окружающей средой всегда. У нас не выбивается ничего из общего плана, ты едешь – и тебе хорошо глазу, тебя ничего не раздражает.

А в Москве: тут – небоскребы, тут – церковь, тут – сталинка, тут – футуризм, классицизм, что-то еще. У меня была несостыковочка. Сейчас уже как-то спокойнее. Но все равно когда я возвращаюсь в Петербург, у меня релакс, расслабление на душе, мне все нравится. И первое, что мы с Димой чувствуем по приезде в Петербург, выходя из самолета – это морской воздух.

Козловский: Мне переезд по ощущениям дался легче. Мне Москва всегда очень нравилась, я очень комфортно чувствую себя в этом городе. Мне нравится и ее архитектура, мне нравится ритм, развитие, нравится атмосфера, энергетика.

Человек же зачастую вытаскивает себя из каких-то сложных историй новыми эмоциями. И у меня их было очень много в Москве: новые тренеры, новый каток, новая система жизни, новый ритм жизни, новые люди. И все это было в большом объеме, было много изменений, которые меня вдохновляли. Плюс мы уехали тренироваться не на другой конец России, не во Владивосток. Поэтому поездки домой были ненапряжными.

– Часто ездите в Петербург?

Козловский: Сейчас уже нет. В прошлом году мы ездили почти каждые выходные, а сейчас я поймал себя на мысли, что меня особо туда и не тянет. Раньше была потребность съездить домой, побыть там. А сейчас я чувствую, что очень комфортно нахожусь в Москве, выполняю свою работу – и лишни раз без особой надобности зачем мне лишние поездки? Лучше побуду дома в Москве, отдохну.