«Нам важны медали, а не люди». Изнанка нашей фигурки на Олимпиаде-2022
Командник Олимпийских игр-2022 – вечная тема в фигурном катании. На этот раз ее затронули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые пришли на подкаст к Максиму Транькову.
Россия прошла тот турнир без замен. Какие вопросы у фигуристов и тренеров к составу команды на Играх?
Траньков: Как вас коснулся командный турнир на Олимпиаде?
Козловский: Печально он нас коснулся. Точнее, к сожалению, он нас не коснулся. И, видимо, это для нас стало очень печально. Немножко было тяжело из-за того, что в моменте не было понятно, кто что катает.
Возможно, я предполагаю, что лидеры знали, что они будут катать две программы, но до ребят, которые претендовали на замену, эта информация не была доведена. Поэтому мы находились в предвкушении, все-таки рассчитывали на замены, что они будут произведены в женском катании и в парах.
Мы предполагали, что если Мишина – Галлямов катают короткую программу, произведут замену – и на произвольную, скорее всего, поставят нас.
Траньков: Сто процентов, только другая была стратегия, чтоб ты знал.
Бойкова: Мы ничего не знали.
Траньков: Объясню, как я это видел – и считаю, что это было абсолютно правильно. Я сильно обижен на тех людей, которые принимали это, по моему мнению, бесчеловечное решение. А еще как они мне это озвучили, когда я до последнего дня уговаривал взять на короткую программу Тарасову и Морозова. Они бы все равно – ну вторые бы приехали, но не ниже второго места они бы опустились.
А если бы они откатали чисто, они единственные могли тогда побороться с Суй и Ханем в короткой программе. Потому что они проиграли 20 сотых в личном. Но эти 20 сотых – это победа в команде у Суй и Ханя. Потому что мы сами дали китайцам уверенность, преимущество в судейском корпусе: вот они уже второй раз чисто едут короткую программу, а давайте-ка им побольше поставим.
Если бы они с Тарасовой и Морозовым сошлись в короткой программе в команднике… это единственная пара, которая могла выиграть Суй и Ханя в короткой. Не вы, не Галлямов. Вы этого не делали в сезоне и не могли, а они их обыгрывали в короткой, и не раз за свою карьеру.
Козловский: Мы их в короткой тоже обыгрывали.
Траньков: Поэтому я говорил: возьмите их в короткую, никакой разницы не будет. А в произвольной программе пусть катаются либо Бойкова – Козловский, либо Мишина – Галлямов, которые хорошо и чисто чаще всего выполняют эту программу. Тарасова и Морозов не всегда произвольную катали хорошо, но кроткие программы у них всегда были сильными.
Козловский: Логично ты, Максим, рассуждаешь. Но мы просто исходили из логики, что короткую программу будут катать первые номера, как это обычно заведено. И прекрасно понимали, что если произвольная – это, скорее всего, будем мы, а не Тарасова – Морозов.
Траньков: Конечно. Мы не рассчитывали на произвольную, даже разговора не было. Я просил короткую, ходил, умолял, говорил все доводы. Но мне было сказано, что нам важны медали, а не люди. Я эту фразу навсегда запомнил.
Козловский: Суровая реальность олимпийских видов спорта.
Бойкова: Да. Но было обидно, потому что все готовились и по тренировкам к командному турниру. И Женя с Вовой, и мы, и Настя с Сашей. До последнего мы катали прокаты в надежде, что произвольную поедем мы.
По-моему, буквально в день произвольной или вечером перед ней нам всем сказали, что кто катал короткую, тот едет и произвольную. И для девочек это был шок, и для парников. Мальчики с танцами это знали, на это и рассчитывали.
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В Пекине российские фигуристы стали первыми. Но Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов так и не получили золото. После допинг-кейса Валиевой всем (кроме Камилы) досталась только бронза.
Теперь кажется иронией, что рассуждение о важности медалей, а не людей проходило на фоне подвисшей пробы и отсутствия замен.
России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?
Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Catherine Ivill
Правда, бронзу, а не золото из-за всей этой ситуации с Валиевой. Но та победа, те эмоции... Они были, и их не отнять.
Траньков, конечно, интересный товарищ)) Предлагал взять в командник пару, которая за сезон ни одного безошибочного проката не показала. Собственно, их единственный чистый прокат случился как раз на Олимпиаде.
Престиж этих медалей сомнительный. Можно откатать вполноги и с ошибками, а результат за тебя сделают другие. Но ты все равно получишь медаль и призовые.
И все это действо попутно сопровождается срачем (во всяком случае в нашей команде)
Так что ничего нового , спортсменам федра нужна для результата, и федре нужны спортсмены для результатов.