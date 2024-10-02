«Нам важны медали, а не люди». Изнанка нашей фигурки на Олимпиаде-2022

Командник Олимпийских игр-2022 – вечная тема в фигурном катании. На этот раз ее затронули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , которые пришли на подкаст к Максиму Транькову .

Россия прошла тот турнир без замен. Какие вопросы у фигуристов и тренеров к составу команды на Играх?

Траньков: Как вас коснулся командный турнир на Олимпиаде?

Козловский: Печально он нас коснулся. Точнее, к сожалению, он нас не коснулся. И, видимо, это для нас стало очень печально. Немножко было тяжело из-за того, что в моменте не было понятно, кто что катает.

Возможно, я предполагаю, что лидеры знали, что они будут катать две программы, но до ребят, которые претендовали на замену, эта информация не была доведена. Поэтому мы находились в предвкушении, все-таки рассчитывали на замены, что они будут произведены в женском катании и в парах.

Мы предполагали, что если Мишина – Галлямов катают короткую программу, произведут замену – и на произвольную, скорее всего, поставят нас.

Траньков: Сто процентов, только другая была стратегия, чтоб ты знал.

Бойкова: Мы ничего не знали.

Траньков: Объясню, как я это видел – и считаю, что это было абсолютно правильно. Я сильно обижен на тех людей, которые принимали это, по моему мнению, бесчеловечное решение. А еще как они мне это озвучили, когда я до последнего дня уговаривал взять на короткую программу Тарасову и Морозова. Они бы все равно – ну вторые бы приехали, но не ниже второго места они бы опустились.

А если бы они откатали чисто, они единственные могли тогда побороться с Суй и Ханем в короткой программе. Потому что они проиграли 20 сотых в личном. Но эти 20 сотых – это победа в команде у Суй и Ханя. Потому что мы сами дали китайцам уверенность, преимущество в судейском корпусе: вот они уже второй раз чисто едут короткую программу, а давайте-ка им побольше поставим.

Если бы они с Тарасовой и Морозовым сошлись в короткой программе в команднике… это единственная пара, которая могла выиграть Суй и Ханя в короткой. Не вы, не Галлямов. Вы этого не делали в сезоне и не могли, а они их обыгрывали в короткой, и не раз за свою карьеру.

Козловский: Мы их в короткой тоже обыгрывали.

Траньков: Поэтому я говорил: возьмите их в короткую, никакой разницы не будет. А в произвольной программе пусть катаются либо Бойкова – Козловский, либо Мишина – Галлямов, которые хорошо и чисто чаще всего выполняют эту программу. Тарасова и Морозов не всегда произвольную катали хорошо, но кроткие программы у них всегда были сильными.

Козловский: Логично ты, Максим, рассуждаешь. Но мы просто исходили из логики, что короткую программу будут катать первые номера, как это обычно заведено. И прекрасно понимали, что если произвольная – это, скорее всего, будем мы, а не Тарасова – Морозов.

Траньков: Конечно. Мы не рассчитывали на произвольную, даже разговора не было. Я просил короткую, ходил, умолял, говорил все доводы. Но мне было сказано, что нам важны медали, а не люди. Я эту фразу навсегда запомнил.

Козловский: Суровая реальность олимпийских видов спорта.

Бойкова: Да. Но было обидно, потому что все готовились и по тренировкам к командному турниру. И Женя с Вовой, и мы, и Настя с Сашей. До последнего мы катали прокаты в надежде, что произвольную поедем мы.

По-моему, буквально в день произвольной или вечером перед ней нам всем сказали, что кто катал короткую, тот едет и произвольную. И для девочек это был шок, и для парников. Мальчики с танцами это знали, на это и рассчитывали.

***

В Пекине российские фигуристы стали первыми. Но Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов так и не получили золото. После допинг-кейса Валиевой всем (кроме Камилы) досталась только бронза.

Теперь кажется иронией, что рассуждение о важности медалей, а не людей проходило на фоне подвисшей пробы и отсутствия замен.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

Фото: Gettyimages.ru /Elsa, Catherine Ivill