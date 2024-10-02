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Бойкова и Козловский об уходе от Москвиной: «По ходу олимпийского сезона у нас сложилось абсолютное понимание, что наше стремление к развитию не поддерживается»

Бойкова и Козловский объяснили, почему ушли от Тамары Москвиной.

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Бойкова: Наверное, это все имело накопительный эффект. И четвертое место Олимпиады стало знаком: ребята, если вы хотите куда-то двигаться, надо кардинально менять свою жизнь. Мы год находились в раздумьях, мы же после Олимпийских игр оставались у Тамары Николаевны. Мы поставили новые программы, провели весь сезон – провели его хорошо. Но внутри нас была неудовлетворенность, мы понимали, что можем больше, хотим больше, но здесь как-то не получается это больше показать, сделать.

– Вы обыгрывает целый сезон чемпионов мира, на тот момент еще олимпийских чемпионов – и все равно после этого у вас есть неудовлетворенность?

Козловский: Даже по ходу олимпийского сезона у нас сложилось абсолютное понимание, что наше стремление к развитию не поддерживается. И лучший пример этому был Кубок Первого канала, который прошел после Олимпиады. На Олимпийских играх Бойкова и Козловский катаются с тройным сальховом и каскадом 3-2-2. Спустя месяц Бойкова и Козловский едут с каскадом 3-ойлер-3 и прекрасно катают произвольную программу. Вопрос: почему?

– Вы ответьте на вопрос. Может быть, вы за месяц сделали элемент стабильным?

Бойкова: Ты же сам как фигурист понимаешь, что прыжки не ставятся за месяц. Мы очень хотели в олимпийский год кататься с каскадом 3-ойлер-3. Но так сложились обстоятельства, что нашу идею не поддержали, скажем так.

Козловский: Мягко говоря, не хочется уходить в воспоминания о плохом, потому что, говоря о Тамаре Николаевне Москвиной, было много хорошего. К сожалению, финал нашей работы был не самым удачным, как мне кажется.

Это уже прошлое. Да, у нас не сложилась Олимпиада, олимпийский сезон, но тот жизненный опыт, который мы получили… Вот сейчас Саша продолжит про тот сезон, когда мы выиграли все турниры, и на какой силе мы это выиграли. Это очень нас закалило как спортсменов и изменило как людей.

Бойкова: Этот опыт был нужен, чтобы понять, что нужно все менять. Последний сезон, который мы провели у Тамары Николаевны, наверное, мы выиграли исключительно на наших характерах. Потому что все шло не то и не так. У нас и травмы были, и подготовка не складывалась. И собирались мы исключительно на соревнованиях. Наверное, благодаря друг другу, благодаря тому, что мы друг в друга верили. Это очень истощало нас. Потому что когда ты неимоверно сильно собираешься на старт и делаешь это самостоятельно, своими силами, это приводит к выгоранию.

К концу сезона мы прекрасно понимали, что следующий уже мы так не вывезем. Поэтому мы очень быстро приняли решение, что надо переходить к другому тренеру. Мы тогда наблюдали за Женей с Вовой, как команда Этери Георгиевны помогла им в свое время, и подумали, что мы можем подойти, спросить, возможен ли такой путь – работы с нами. Мы это сделали. Этери Георгиевна подумала какое-то время, ну и вот случился наш тандем. И мы благодарны, что нас приняли и сейчас с нами работают.

Козловский: Проработав в новом городе, новом клубе, с новыми тренерами уже больше года, я могу сказать, что, наверное, мы с Сашей нашли своих тренеров.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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