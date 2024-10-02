Козловский о команднике на Олимпиаде-2022: «Тяжело было из-за того, что в моменте не было понятно, кто что катает. Мы рассчитывали на замены»

Бойкова и Козловский высказались о непопадании в олимпийский командник.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России в командном турнире выступала без замен. В парном катании команду представляли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

О непопадании в команду Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поговорили с Максимом Траньковым в подкасте «Произвольная программа» .

– Как вас коснулся командный турнир на Олимпиаде?

Козловский: Печально он нас коснулся. Точнее, к сожалению, он нас не коснулся. И, видимо, это для нас стало очень печально. Немножко было тяжело из-за того, что в моменте не было понятно, кто что катает. Возможно, я предполагаю, что лидеры знали, что они будут катать две программы, но до ребят, которые претендовали на замену, эта информация не была доведена. Поэтому мы находились в предвкушении, все-таки рассчитывали на замены, что они будут произведены в женском катании и в парах.

Мы предполагали, что если Мишина – Галлямов катают короткую программу, производят замену и на произвольную, скорее всего, поставят нас.

– Сто процентов, только другая была стратегия, чтоб ты знал.

Бойкова: Мы ничего не знали.

– Я сильно обижен на тех людей, которые принимали это, по моему мнению, бесчеловечное решение. Я говорил: возьмите Тарасову и Морозова в короткую, никакой разницы не будет. А в произвольной программе пусть катаются либо Бойкова – Козловский, либо Мишина – Галлямов, которые хорошо и чисто чаще всего выполняют эту программу. Тарасова и Морозов не всегда произвольную катали хорошо, но кроткие программы у них всегда были сильными.

Козловский: Логично ты, Максим, рассуждаешь. Но мы просто исходили из логики, что короткую программу будут катать первые номера, как это обычно заведено. И прекрасно понимали, что если произвольная – это, скорее всего, будем мы, а не Тарасова – Морозов.

– Конечно. Мы не рассчитывали на произвольную, даже разговора не было. Я просил короткую, ходил, умолял, просил, говорил все доводы. Но мне было сказано, что нам важны медали, а не люди. Я эту фразу навсегда запомнил.

Козловский: Суровая реальность олимпийских видов спорта.

Бойкова: Да. Но было обидно, потому что все готовились и по тренировкам к командному турниру. И Женя с Вовой, и мы, и Настя с Сашей. До последнего мы катали прокаты в надежде, что произвольную поедем мы. По-моему, буквально в день произвольной или вечером перед ней нам всем сказали, что кто катал короткую, тот едет и произвольную. И для девочек это был шок, и для парников. Мальчики с танцами это знали, на это и рассчитывали.