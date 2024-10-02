Дмитрий Козловский: «Для меня самая главная мотивация сейчас – быть выше наших основных конкурентов, которые тренируются в Санкт-Петербурге»
Дмитрий Козловский высказался о соперничестве с Мишиной и Галлямовым.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ранее тренировались вместе в группе Тамары Москвиной. В прошлом сезоне Бойкова и Козловский перешли к Этери Тутберидзе.
– Чемпионат мира, нас допускают – одно место. Это же надо на голову быть выше основных соперников?
– Поборемся. Мы над этим работаем. Есть с кем бороться. Для меня самая главная мотивация сейчас – быть выше наших основных конкурентов, которые тренируются в Санкт-Петербурге.
На российском уровне мы с Сашей выиграли все. А вот чемпионат мира мы не выигрывали, Олимпиаду мы не выигрывали. На российском уровне мотивация – быть лучше конкретных людей, которых я знаю, – сказал Козловский в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости