Дмитрий Козловский: «Для меня самая главная мотивация сейчас – быть выше наших основных конкурентов, которые тренируются в Санкт-Петербурге»

Дмитрий Козловский высказался о соперничестве с Мишиной и Галлямовым.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ранее тренировались вместе в группе Тамары Москвиной. В прошлом сезоне Бойкова и Козловский перешли к Этери Тутберидзе.

– Чемпионат мира, нас допускают – одно место. Это же надо на голову быть выше основных соперников?

– Поборемся. Мы над этим работаем. Есть с кем бороться. Для меня самая главная мотивация сейчас – быть выше наших основных конкурентов, которые тренируются в Санкт-Петербурге.

На российском уровне мы с Сашей выиграли все. А вот чемпионат мира мы не выигрывали, Олимпиаду мы не выигрывали. На российском уровне мотивация – быть лучше конкретных людей, которых я знаю, – сказал Козловский в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» .