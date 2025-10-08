Алена Косторная: «У нас планировались партнерские роды, но поскольку все происходило в операционной, Гошу туда не впустили»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что ее роды прошли в операционной.

В конце сентября у Косторной и ее мужа и партнера Георгия Куницы родился сын. Изначально пара планировала партнерские роды.

«Я считаю, что если пара к этому готова и чувствует, что это поможет обоим, то это замечательно. У нас планировались партнерские роды, но поскольку все происходило в операционной, Гошу, конечно, туда не впустили – такие правила. Но он все время был рядом, буквально за дверью, поддерживал меня, и я чувствовала его присутствие и поддержку даже так.

У меня была отличная команда врачей, я полностью им доверяла, поэтому чувствовала себя спокойно. Все сделали быстро и профессионально, за что я очень благодарна. Главное, что и я, и малыш чувствуем себя прекрасно», – сказала Косторная.