9

Алена Косторная: «Постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам – планирую начать активные занятия после 12 числа»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

В конце сентября у Косторной и ее мужа и партнера Георгия Куницы родился сын.

«Если честно, внутри все кажется очень естественным – просто появилась еще одна очень важная часть жизни. Когда меня спрашивают, что изменилось, я задумываюсь и понимаю, что, кроме новых обязанностей и невероятных эмоций, глобально все то же самое. Просто теперь мы родители, и это потрясающее чувство.
 
Я стараюсь делать все, чтобы ему (ребенку) было комфортно. Тогда он просто ангелочек.

У мужа сейчас плотный график: соревнования, работа, тренировки – поэтому я стараюсь не будить его ночью, чтобы он мог восстановиться и быть в форме. А днем он всегда включается, помогает, участвует во всем.

Всю беременность я продолжала работать в коньках, оставалась в форме. Сейчас постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам – планирую начать активные занятия после 12 числа», – сказала Косторная.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Voice
logoсборная России
logoАлена Косторная
светская хроника
пары
Георгий Куница
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алена Косторная: «У нас планировались партнерские роды, но поскольку все происходило в операционной, Гошу туда не впустили»
642 минуты назад
Куница о выступлении на чемпионате Москвы: «Поддержка от Косторной чувствовалась. Непривычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом»
6вчера, 14:22
Косторная посетила чемпионат Москвы. В конце сентября она родила сына
23вчера, 13:57Фото
Главные новости
Ксения Синицына: «Были мысли о завершении карьеры. Но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу»
3 минуты назад
Алена Косторная: «У нас планировались партнерские роды, но поскольку все происходило в операционной, Гошу туда не впустили»
642 минуты назад
Евгений Плющенко: «У Ягудина был стержень, характер, злость до побед. Повезло, что у меня был очень сильный соперник»
258 минут назад
Евгений Плющенко: «Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем»
35сегодня, 06:54
Плющенко о переходе Жилиной в Азербайджан: «Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело – тренировать»
20сегодня, 06:46
Евгений Плющенко: «Ангелы Плющенко» не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе – это как?»
28сегодня, 06:43
Евгений Плющенко о Костылевой: «Да, с мамой есть трудности. Большие. Но мне по жизни легко ничего не давалось»
22сегодня, 06:39
Мемориал Панина. КМС. Арсений и Артем Федотовы, Добромир Воронов, Хамзин, Ленков, Солодников покажут короткие программы
9сегодня, 06:11
Чемпионат Москвы. Высоцкая и Алексеенко, Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы
2вчера, 20:04
Чемпионат Москвы. Синицына, Куликова, Захарова, Важнова, Мазур выступят с произвольными программами
4вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13