Алена Косторная: «Постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам – планирую начать активные занятия после 12 числа»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

В конце сентября у Косторной и ее мужа и партнера Георгия Куницы родился сын.

«Если честно, внутри все кажется очень естественным – просто появилась еще одна очень важная часть жизни. Когда меня спрашивают, что изменилось, я задумываюсь и понимаю, что, кроме новых обязанностей и невероятных эмоций, глобально все то же самое. Просто теперь мы родители, и это потрясающее чувство.



Я стараюсь делать все, чтобы ему (ребенку) было комфортно. Тогда он просто ангелочек.

У мужа сейчас плотный график: соревнования, работа, тренировки – поэтому я стараюсь не будить его ночью, чтобы он мог восстановиться и быть в форме. А днем он всегда включается, помогает, участвует во всем.

Всю беременность я продолжала работать в коньках, оставалась в форме. Сейчас постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам – планирую начать активные занятия после 12 числа», – сказала Косторная.