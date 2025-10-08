2

Ксения Синицына: «Были мысли о завершении карьеры. Но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу»

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, что задумывалась о завершении карьеры.

Спортсменка лидирует после короткой программы на чемпионате Москвы.

«Сложностей при подготовке к сезону не было никаких. Разве что после отдыха в плане вхождения в форму – это всегда тяжело. На ОФП было очень сложно, еще жара была, мы просто «умирали». В остальном несложно, постепенно входила в форму.

После прошедшего неудачного сезона я очень хотела пораньше начать прокатывать программы, потому что хочется выкинуть это из головы и с новыми силами показывать на стартах то, что я стабильно делаю на тренировке. Наконец-то это случилось.

Наш вид спорта – это каждодневный труд, это рутинная работа, которая иногда изматывает, иногда вызывает в голове какие-то размышления. Тем более мне уже 21 год, все равно уже возраст. И хочется, возможно, уже чего-то поменять в своей жизни, потому что я уже катаюсь, получается, 17 лет. Это очень много.

Иногда такие мысли закрадываются, но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу, мне это стало приносить удовольствие, именно тренировки. Я стараюсь выкладываться по максимуму.

На стартах заряжает, конечно, отдача людей. Я свою энергетику тоже отдаю, чтобы людям было приятно, чтобы они получили наслаждение и ушли только с позитивными эмоциями и в отличном настроении, как после балета, мюзикла. Ты вдохновляешься и идешь заниматься своими делами окрыленный, зная, что тебя порадовали.

Были некоторые недомолвки с тренером, все наложилось, также были проблемы с коньками. Когда проблема на проблему наслаивается, тебя отбрасывает все это назад, и ты думаешь: «А зачем мне это?»

Были ли мысли в сторону завершения? Да. Было очень много разных мыслей. Но все равно мои близкие, друзья и тренеры помогают мне очень сильно, они меня поддерживают в любой ситуации. Хочется радовать не только себя, но и их», – сказала Синицына.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
logoКсения Синицына
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Москвы. Синицына выиграла короткую программу, Куликова – 2-я, Захарова – 3-я
84вчера, 15:16
Ксения Синицына: «Не очень верю психологам. Больше сама на себя надеюсь»
315 сентября, 12:57
Ксения Синицына: «После лета и отдыха набирать форму всегда не так‑то легко, но мы справились. Сейчас нарабатываем уверенность»
414 сентября, 16:18
Главные новости
Яна Рудковская: «Плющенко гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу. Но он развивает детский и юношеский спорт»
1838 минут назад
Яна Рудковская: «Для меня фигурное катание – не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги»
3557 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Валиева возвращается – и не к Тутберидзе. Чего ждать?
27сегодня, 08:00
Алена Косторная: «Постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам – планирую начать активные занятия после 12 числа»
16сегодня, 07:20
Алена Косторная: «У нас планировались партнерские роды, но поскольку все происходило в операционной, Гошу туда не впустили»
12сегодня, 07:13
Евгений Плющенко: «У Ягудина был стержень, характер, злость до побед. Повезло, что у меня был очень сильный соперник»
2сегодня, 06:57
Евгений Плющенко: «Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем»
62сегодня, 06:54
Плющенко о переходе Жилиной в Азербайджан: «Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело – тренировать»
25сегодня, 06:46
Евгений Плющенко: «Ангелы Плющенко» не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе – это как?»
42сегодня, 06:43
Евгений Плющенко о Костылевой: «Да, с мамой есть трудности. Большие. Но мне по жизни легко ничего не давалось»
29сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13