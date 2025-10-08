Ксения Синицына: «Были мысли о завершении карьеры. Но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу»

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, что задумывалась о завершении карьеры.

Спортсменка лидирует после короткой программы на чемпионате Москвы.

«Сложностей при подготовке к сезону не было никаких. Разве что после отдыха в плане вхождения в форму – это всегда тяжело. На ОФП было очень сложно, еще жара была, мы просто «умирали». В остальном несложно, постепенно входила в форму.

После прошедшего неудачного сезона я очень хотела пораньше начать прокатывать программы, потому что хочется выкинуть это из головы и с новыми силами показывать на стартах то, что я стабильно делаю на тренировке. Наконец-то это случилось.

Наш вид спорта – это каждодневный труд, это рутинная работа, которая иногда изматывает, иногда вызывает в голове какие-то размышления. Тем более мне уже 21 год, все равно уже возраст. И хочется, возможно, уже чего-то поменять в своей жизни, потому что я уже катаюсь, получается, 17 лет. Это очень много.

Иногда такие мысли закрадываются, но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу, мне это стало приносить удовольствие, именно тренировки. Я стараюсь выкладываться по максимуму.

На стартах заряжает, конечно, отдача людей. Я свою энергетику тоже отдаю, чтобы людям было приятно, чтобы они получили наслаждение и ушли только с позитивными эмоциями и в отличном настроении, как после балета, мюзикла. Ты вдохновляешься и идешь заниматься своими делами окрыленный, зная, что тебя порадовали.

Были некоторые недомолвки с тренером, все наложилось, также были проблемы с коньками. Когда проблема на проблему наслаивается, тебя отбрасывает все это назад, и ты думаешь: «А зачем мне это?»

Были ли мысли в сторону завершения? Да. Было очень много разных мыслей. Но все равно мои близкие, друзья и тренеры помогают мне очень сильно, они меня поддерживают в любой ситуации. Хочется радовать не только себя, но и их», – сказала Синицына.