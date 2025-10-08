2

Евгений Плющенко: «У Ягудина был стержень, характер, злость до побед. Повезло, что у меня был очень сильный соперник»

Евгений Плющенко согласен с тем, что он лучший фигурист в истории России.

– Фигуристы в опросе «СЭ» вас признали лучшим в истории России.

– Да, во-первых, спасибо большое, благодарность тем, кто голосовал. Для меня это честь. Но, если честно, взять банально по титулам – наверное, правильный выбор. По Олимпиадам, длительности карьеры – тоже.

Конечно, мне приятно. Значит, надо работать дальше. Будем это делать теперь в тренерском направлении. Это сейчас сложно, нужно время. Но будем трудиться.

У нас много титулованных и даже великих фигуристов. Недавно Яна показывала Лешу Ягудина – его спросили похожее, он меня выделил. А он сам великий, фантастический спортсмен. У него был стержень, характер, злость до побед. Мне вообще повезло, что у меня был очень сильный соперник.

– У вас с ним наверняка много историй связано.

– Конечно! Но не все еще пришло время рассказывать.

– Ваш баттл в «Русском вызове» еще ждать?

– Мы уже прошли эту историю. Я тогда согласился, а в итоге... что-то не срослось, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

