Яна Рудковская: «Плющенко гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу. Но он развивает детский и юношеский спорт»

Рудковская заявила, что Плющенко мог бы больше зарабатывать, не будучи тренером.

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди действующих фигуристов. На вопрос «Кто лучший фигурист в истории России во всех видах?» большинство ответили – Евгений Плющенко .

«Спасибо всем, кто голосовал, у вас хороший вкус. Рада, что Евгений завоевал очередную награду, признание, это достойный выбор. Я все думала – есть ли в нашем спорте человек, который может меня так вдохновлять... Наверное, Женя и Ирина Константиновна Роднина – посмотрела недавно фильм о ней. Эти два человека внесли огромный вклад в развитие отечественного спорта.

Из россиян еще бы выделила Алексея Ягудина . Когда я была помладше, то болела за Евгения, а моя мама – за Алексея. Помню, когда увидела дорожку из «Зимы» Алексея в Солт-Лейк-Сити – повернулась к маме и говорю: «Ну что, твой выиграл, твоя взяла!» И сейчас – увидела его катание и харизму в шоу Алины Загитовой «Ассоль» и понимаю, почему эти два мастодонта так популярны в России. Я вообще люблю мужское катание больше, чем девочек. Все-таки у них нет таких длинных карьер.

В мире я бы голосовала за Юдзуру Ханю – это единственный человек, катание которого меня по-настоящему покорило и за которым я столько лет следила. Это гений фигурного катания.

А Ев-Гений у нас один. Он великий человек, суперталантливый спортсмен и хороший отец и семьянин. Евгений гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу, рыбачил бы, отдыхал. Но он развивает детский и юношеский спорт, причем на свои кровные деньги. Недавно мне сказал: «Вкладываюсь в детей, тренирую, а жизнь проходит». И меня втянул в эту вашу фигурнокатательную секту!» – сказала Яна Рудковская .