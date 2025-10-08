  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яна Рудковская: «Плющенко гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу. Но он развивает детский и юношеский спорт»
18

Яна Рудковская: «Плющенко гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу. Но он развивает детский и юношеский спорт»

Рудковская заявила, что Плющенко мог бы больше зарабатывать, не будучи тренером.

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди действующих фигуристов. На вопрос «Кто лучший фигурист в истории России во всех видах?» большинство ответили – Евгений Плющенко.

«Спасибо всем, кто голосовал, у вас хороший вкус. Рада, что Евгений завоевал очередную награду, признание, это достойный выбор. Я все думала – есть ли в нашем спорте человек, который может меня так вдохновлять... Наверное, Женя и Ирина Константиновна Роднина – посмотрела недавно фильм о ней. Эти два человека внесли огромный вклад в развитие отечественного спорта.

Из россиян еще бы выделила Алексея Ягудина. Когда я была помладше, то болела за Евгения, а моя мама – за Алексея. Помню, когда увидела дорожку из «Зимы» Алексея в Солт-Лейк-Сити – повернулась к маме и говорю: «Ну что, твой выиграл, твоя взяла!» И сейчас – увидела его катание и харизму в шоу Алины Загитовой «Ассоль» и понимаю, почему эти два мастодонта так популярны в России. Я вообще люблю мужское катание больше, чем девочек. Все-таки у них нет таких длинных карьер.

В мире я бы голосовала за Юдзуру Ханю – это единственный человек, катание которого меня по-настоящему покорило и за которым я столько лет следила. Это гений фигурного катания.

А Ев-Гений у нас один. Он великий человек, суперталантливый спортсмен и хороший отец и семьянин. Евгений гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу, рыбачил бы, отдыхал. Но он развивает детский и юношеский спорт, причем на свои кровные деньги. Недавно мне сказал: «Вкладываюсь в детей, тренирую, а жизнь проходит». И меня втянул в эту вашу фигурнокатательную секту!» – сказала Яна Рудковская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoЮдзуру Ханю
logoАлексей Ягудин
logoАкадемия Плющенко
logoЯна Рудковская
деньги
мужское катание
logoИрина Роднина
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Яна Рудковская: «Для меня фигурное катание – не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги»
3557 минут назад
Евгений Плющенко: «У Ягудина был стержень, характер, злость до побед. Повезло, что у меня был очень сильный соперник»
2сегодня, 06:57
Евгений Плющенко: «Ангелы Плющенко» не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе – это как?»
42сегодня, 06:43
Главные новости
Яна Рудковская: «Для меня фигурное катание – не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги»
3557 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Валиева возвращается – и не к Тутберидзе. Чего ждать?
27сегодня, 08:00
Ксения Синицына: «Были мысли о завершении карьеры. Но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу»
2сегодня, 07:52
Алена Косторная: «Постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам – планирую начать активные занятия после 12 числа»
16сегодня, 07:20
Алена Косторная: «У нас планировались партнерские роды, но поскольку все происходило в операционной, Гошу туда не впустили»
12сегодня, 07:13
Евгений Плющенко: «У Ягудина был стержень, характер, злость до побед. Повезло, что у меня был очень сильный соперник»
2сегодня, 06:57
Евгений Плющенко: «Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем»
63сегодня, 06:54
Плющенко о переходе Жилиной в Азербайджан: «Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело – тренировать»
25сегодня, 06:46
Евгений Плющенко: «Ангелы Плющенко» не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе – это как?»
42сегодня, 06:43
Евгений Плющенко о Костылевой: «Да, с мамой есть трудности. Большие. Но мне по жизни легко ничего не давалось»
29сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13