Екатерина Боброва: «Кондратюк поразил всех своей готовностью, пятью четверными. Я хочу ему пожелать не потерять эту форму в течение сезона»

Екатерина Боброва оценила форму российских фигуристов на контрольных прокатах.

«По готовности, мне кажется, ярче всего проявили себя Бойкова с Козловским с новыми потрясающими программами, достаточно оригинальными красивыми костюмами. Естественно, костюм в программе «Убить Билла» оригинальностью не отличается, это классический вариант желтого костюма, но Саше очень идет. За ними интересно наблюдать, они уже в очень неплохой форме к началу сезона.

Ну и, конечно же, Марк Кондратюк, который поразил всех своей готовностью, пятью четверными, двумя акселями в три с половиной оборота. Я очень хочу ему пожелать не потерять эту форму в течение сезона. Но я также уверена, что это было правильное решение проверить такой контент на контрольных прокатах, ему важно было понять, что он это может.

На соревнованиях очень много процентов своей готовности убирает мандраж. Он показал программу отлично и теперь, когда будет с таким контентом выходить на соревнования, будет уже знать, что он это может. Мне кажется, это была психологическая важная вещь», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

Фигуристка также рассказала своем опыте постановки программ.

«На самом деле мне вообще было бы очень приятно и большая честь была бы для меня поработать со спортсменом, первым опытом не соревновательной программы, но работы со спортсменом была постановка Даниила Самсонова для турнира шоу-программ. Правда, в этот момент я была на девятом месяце беременности, мне было сложно выкладываться максимально, мне помогал муж.

Не десять, конечно, себе я за это поставила, но опыт был, я очень благодарна Дане и его маме, что они на меня положились в этом и доверились.

Если ко мне будут обращаться, я открыта к любым предложениям, потому что у меня есть определенное видение постановок. Я не буду громогласно говорить, что как только начну этим заниматься, ко мне потекут реки спортсменов на постановки, что я собираюсь становиться лучшим постановщиком России. Абсолютно нет, и у меня нет такой цели. Просто я получаю колоссальное удовольствие от постановок.

Даже когда выступала в «Ледниковом периоде», то все танцы старалась ставить в том числе и сама, конечно, и с помощью Ильи Авербуха, и Лены Масленниковой», – сказала Боброва.