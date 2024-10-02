Дмитрий Козловский: «В истории фигурного катания можно остаться, только имея крупные международные победы. Будет грустно, если мы таких шансов не получим»

Дмитрий Козловский объяснил, почему тяжело переживает отстранение сборной России.

О недопуске россиян к международным соревнованиям Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Козловский: Очень грустно, очень печально и крайне несправедливо. Это моя личная боль. Я буду говорить исключительно за себя, может, Саша такого не испытывает.

Надо понимать, что мы с Сашей сейчас являемся одним из самых сильных дуэтов в мире, имеем колоссальные перспективы. Но ввиду абсолютно необоснованного, несправедливого и предательского по отношению к спорту нашего отстранения мы рискуем в истории фигурного катания быть просто забытыми. Потому что у нас с Сашей к текущему моменту громких побед нет.

В истории фигурного катания, я убежден в этом, можно остаться, только имея крупные международные победы. И к этому я бы отнес исключительно два турнира – чемпионат мира и Олимпийские игры.

При всем уважении к нашей федерации, к другим институтам, которые стараются поддерживать спортсменов на российском уровне, поменять это в считанные дни, месяцы, даже годы, скорее всего, невозможно. С чем мы боремся? Мы говорим: здесь Олимп, здесь боги. Это центральный турнир в нашем спорте.

Если мы будем говорить о наших прямых конкурентах, которые тренируются сейчас в группе Тамары Москвиной, у них есть громкие победы, есть громкие медали. Как ни крути, они являются чемпионами мира, третье место Олимпийских игр. Они уже свой след в истории оставили. У нас были шансы, но мы их не использовали. Очень будет грустно и печально, если мы таких шансов не получим.

– Допустим, нас завтра допускают, но в нейтральном статусе – какое будет ваше решение?

Козловский: Ехать однозначно. Не вижу никакого провокационного вопроса. Ехать однозначно. Я считаю, что поехать и победить в тяжелейших условиях – даже без флага и гимна, под определенным давлением – это демонстрация силы и характера. Поднять руки и сказать «мы не поедем», мне кажется, что это позиция, демонстрирующая определенную слабость. Я говорю исключительно за себя.

Бойкова: Я поддерживаю Диму в том плане, что спортивный век короткий. Мы попробовали выступать на международной арене. Это не сравнится с российской ареной, хоть и одной из сильнейших. Была бы возможность.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзовые призеры ЧМ, чемпионы Европы, двукратные чемпионы России.