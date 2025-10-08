Яна Рудковская: «Для меня фигурное катание – не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги»

Яна Рудковская назвала фигурное катание мазохизмом за собственные деньги.

– Я всегда считала, что шоу-бизнес грязный. Но после того, как я очутилась в фигурном катании, мне каждый день хочется помыть руки. Гораздо больше мыла стала использовать.

– Тогда на сколько вас еще хватит?

– Я, как и Евгений, очень стойкий оловянный солдатик. Но когда-то может надоесть. Абсолютно неблагодарный спорт, ты делаешь для детей все – приводишь спонсоров, по четыре тренера на каждой группе. В госшколе, если что-то не нравится, говорят сразу – да идите отсюда!

В шоу-бизнесе мне люди 20 раз скажут спасибо, позвонят. Даже большие артисты. А в фигурном катании на протяжении долгого времени уже пять лет я наблюдаю одно и то же – неблагодарность. Не применительно к конкретным фамилиям – это общее явление.

Я уже начала задумываться: а может, все-таки надо как Винер? Чтобы ты не имел права ничего сказать? Или как Мишин, у которого краской окна были замазаны. А у нас пожалуйста – смотри тренировки, советуй тренеру. У нас все папы – Алексеи Николаевичи Мишины, а мамы – Татьяны Анатольевны Тарасовы.

Для меня фигурное катание – не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги, – сказала генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Рудковская.