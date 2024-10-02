Елена Костылева исполнила на тренировке четверной лутц.

Видео опубликовано в фан-группе фигуристки в телеграм-канале.

Костылевой 12 лет, она тренируется в академии Евгения Плющенко .

Ранее на соревнованиях она исполняла четверные сальхов и тулуп.

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