Елена Костылева: «Я много‑много прыгала четверной лутц, у меня случилась травма. Только две недели назад вернулась»

Фигуристка Елена Костылева рассказала о травме в межсезонье.

Сегодня Костылева победила в соревнованиях юниорок на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.

«Я много‑много прыгала четверной лутц, у меня случилась травма, и мы уехали отдыхать на море. Я только две недели назад вернулась и за эти две недели успела подготовиться к первенству Московской области. Чтобы хорошо выступить на этапе [Гран‑при], выступили на этих соревнованиях. Сейчас со здоровьем все прекрасно, полноценно тренируюсь.

Мы пока бросили лутц, потому что решили сначала добить стабильное исполнение трех четверных, будем восстанавливать тройной аксель. Хотим исполнять его на соревнованиях в произвольной программе, может быть, в короткой. Какая цель на сезон? Прыгать четверной сальхов во второй половине программы, вставить тройной аксель», – сказала Костылева.