Яна Рудковская: «Базылюк и Костылева – супертоповые девочки с уникальным контентом. Уверена, они достойно представят страну на международной арене»
Яна Рудковская высказалась о юных российских фигуристках.
«У нас большое количество девочек-юниоров, которых можно вывести на международный уровень. 100% на мировой сцене призовые места будут за российской командой. Такого количества ультра-си, как у наших юниорок, нет ни у кого в мире.
Те же Маргарита Базылюк и Елена Костылева уже выходят с серьезным контентом. Если будет возможность их представить на международной арене, то уверена, они достойно представят нашу страну. Они супертоповые и талантливые девочки с уникальным контентом», – сказала продюсер, совладелица «Ангелов Плющенко».
Фигурный сезон открывают юниоры! Теперь Базылюк vs Костылева = Тутберидзе vs Плющенко
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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