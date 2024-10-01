Яна Рудковская: «Базылюк и Костылева – супертоповые девочки с уникальным контентом. Уверена, они достойно представят страну на международной арене»

Яна Рудковская высказалась о юных российских фигуристках.

«У нас большое количество девочек-юниоров, которых можно вывести на международный уровень. 100% на мировой сцене призовые места будут за российской командой. Такого количества ультра-си, как у наших юниорок, нет ни у кого в мире.

Те же Маргарита Базылюк и Елена Костылева уже выходят с серьезным контентом. Если будет возможность их представить на международной арене, то уверена, они достойно представят нашу страну. Они супертоповые и талантливые девочки с уникальным контентом», – сказала продюсер, совладелица «Ангелов Плющенко».

Фигурный сезон открывают юниоры! Теперь Базылюк vs Костылева = Тутберидзе vs Плющенко