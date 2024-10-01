Фигуристка Елена Костылева не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина.

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга сообщала, что Костылева примет участие в турнире. Соревнования юниорок на Мемориале Панина-Коломенкина пройдут 2-3 октября.

Ранее Костылева победила на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.

«Евгений Викторович [Плющенко ] сказал, что задача стояла прыгнуть четверной тулуп, Лена сделала его на турнире памяти Сергея Гринькова, решили лишний раз не тратить силы», – сказала мама фигуристки Ирина Костылева .