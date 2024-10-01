Елена Костылева не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина
Фигуристка Елена Костылева не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина.
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга сообщала, что Костылева примет участие в турнире. Соревнования юниорок на Мемориале Панина-Коломенкина пройдут 2-3 октября.
Ранее Костылева победила на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.
«Евгений Викторович [Плющенко] сказал, что задача стояла прыгнуть четверной тулуп, Лена сделала его на турнире памяти Сергея Гринькова, решили лишний раз не тратить силы», – сказала мама фигуристки Ирина Костылева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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