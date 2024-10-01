Министр спорта Татарстана: «Ради школы Загитовой ничего сносить в Казани не будем. Это был вброс СМИ»

Министр спорта Татарстана заявил, что ради школы Загитовой ничего не снесут.

Ранее «БИЗНЕС Online» сообщил, что для строительства школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани снесут футбольный стадион «Водник».

«Ради школы Загитовой ничего сносить в Казани не будем. Это был вброс СМИ.

Это совершенно свободная территория, пустая, никакие спортшколы там не занимались. Когда-то там действительно был стадион, но это было в прошлом веке, сейчас там ничего нет.

Эта территория полностью зарезервирована под школу Загитовой, это отличное место. Такой центр фигурного катания пойдет на благо спортивной Казани», – сказал Владимир Леонов.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят