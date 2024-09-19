  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект недешевый. Будем к концу года искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги»
65

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект недешевый. Будем к концу года искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги»

Министр спорта Татарстана рассказал о проекте школы фигурного катания Загитовой.

По словам Владимира Леонова, инвестора для школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой рассчитывают найти до конца 2024 года.

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги.

Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим.

Речь идет о сотнях миллионов рублей. Все-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект», – сказал Леонов.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
Владимир Леонов
logoАлина Загитова
деньги
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Навка о заявке Загитовой на грант для шоу: «Конкуренция – двигатель прогресса. Я только за, Алина имеет на это право»
69сегодня, 13:14
Депутат Свищев о заявке Загитовой на грант: «Не знаю, что входит в шоу, но сумма немаленькая. Надо не забывать, что страна живет в сложное время и деньги любят счет»
76сегодня, 08:34
Светлана Ишмуратова: «Может быть, Загитова сделает посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов бесплатным?»
33вчера, 20:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Накамура, Леванди, Санчес, Гогитидзе, Власенко выступят с короткими программами
18 минут назадLive
Nebelhorn Trophy. Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Перейра и Мишо, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы
314 минут назадLive
Александр Коган: «Распределение всех ведущих спортсменов на этапы Гран-при России уже прошло. Публикация будет за пару недель до соревнования»
117 минут назад
Коган о контрольных прокатах: «Мы удовлетворены тем, что увидели. Каждый спортсмен исполнял то, что может на данный момент и то, в чем был уверен»
30 минут назад
Александр Коган: «У нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску спортсменов. Идет активное обсуждение»
434 минуты назад
Гендиректор ФФКР о Трусовой: «Не сказал бы, что это уже возвращение, пока что мы допустили Александру до прокатов сборной. Дальше – ее решение»
843 минуты назад
Показательные выступления сборной России в Уфе переносятся на более поздний срок. Их планировали провести 18-19 октября
350 минут назад
Nebelhorn Trophy. Васильев выиграл короткую программу, Франджипани – 2-й, Ямамото – 3-й, Чха Чжун Хван – 10-й
32сегодня, 14:27
Бестемьянова о заявке Загитовой на грант для шоу: «Думаю, что у Алины все получится. Ей наверняка будут помогать»
5сегодня, 14:13
Глеб Лутфуллин исполнил каскад из двух четверных сальховов на тренировке
32сегодня, 13:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
13 минут назад
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
17 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13