Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект недешевый. Будем к концу года искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги»

Министр спорта Татарстана рассказал о проекте школы фигурного катания Загитовой.

По словам Владимира Леонова, инвестора для школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой рассчитывают найти до конца 2024 года.

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги.

Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим.

Речь идет о сотнях миллионов рублей. Все-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект», – сказал Леонов.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят