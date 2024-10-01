Александр Коган: «Видим перспективы для возвращения. Олимпиада-2026? Уверен, что мы там будем»

Александр Коган уверен, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026.

«Перспективы (возвращения) мы, естественно, видим и над этим работаем активно. Олимпиада-2026? Уверен, что мы там будем», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган .

Ранее совет Международного союза конькобежцев (ISU) отложил рассмотрение вопроса о возвращении российских фигуристов на международные турниры.

Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?