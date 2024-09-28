Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?

Международный союз конькобежцев (ISU), похоже, продлил отстранение наших спортсменов: фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

ISU рассматривал российский вопрос на совете в Лозанне, но решение о допуске так и не принял – пока непонятно, то ли бан остается в силе, то ли тему просто отложили без понятного срока (есть и такие, и такие трактовки) .

Главный тренер сборной Елена Чайковская говорит, что все отложили: «Безобразное решение отложить рассмотрение вопроса. Нет ни причин, ни каких‑то других явлений, чтобы не рассматривать этот вопрос. Но как удобно не рассматривать вопрос, в противном случае пришлось бы принимать положительное решение».

Что точно: сейчас допуска нет.

● Хотя ISU все-таки зашел дальше всех зимних федераций и хотя бы обсудил этот вопрос. В отличие от биатлонистов (IBU) и лыжников (FIS), которые даже не поднимали тему.

Если отстранение все же продлено, то, возможно, на Союз повлияли как раз примеры IBU и FIS – ISU в плане идей, гибкости, инициативности давно не на передовой, а скорее следует за другими или прислушивается к сигналам сверху.

И что, если олимпийский сезон точно без нас?

● Шансы отобраться на Олимпиаду в Милане еще остаются, но добыть путевки будет непросто.

Если этот сезон целиком без нас, единственной возможностью забрать квоты будет олимпийский квалификационный турнир, который пройдет следующей осенью – в сентябре или в начале октября, точных дат нет.

Там мы сможем максимум взять четыре квоты – по одной в каждом виде. Лучше, чем ничего, но и с этим вариантом будут проблемы, и главная из них – время.

Чтобы выступить в квалификации, нашим нужно: а) получить допуск; б) оформить нейтральный статус. Процесс небыстрый, а значит, ISU должен вернуть россиян в крайнем случае летом – иначе никуда не успеть.

● И даже если все получится, появится новый вопрос: а кому отдавать квоты? Как выбрать, кто более достоин: Анастасия Мишина и Александр Галлямов или Александра Бойкова и Дмитрий Козловский? Аделия Петросян или Софья Акатьева? Петр Гуменник или Евгений Семененко?

А кто поедет на квалификацию завоевывать квоты? Они не именные (помните, как Марк Кондратюк забирал квоту перед Пекином-2022?), но вопрос все равно важный.

За место на Олимпиаде будет сеча – все решит, видимо, чемпионат России. Потому что даже в случае допуска в следующем сезоне нашим международные турниры (кроме Олимпиады) все равно особенно не светят: составы на Гран-при определяют заранее, а на чемпионат Европы нужно отбираться.

● Еще один момент: МОК до сих пор ничего не решил по участию россиян на Играх в Милане . Может быть, ISU ждет конкретики от них, поэтому и не спешит с допуском. У ISU, пожалуй, самая простая ситуация из всех зимних федераций – много турниров в Азии и Америке (а не в Европе), нет серьезной оппозиции от тех же скандинавов, которые давят на FIS и IBU.

У МОК тоже нет причин не пускать наших в Милан, раз уж пригласил нейтралов в Париж-2024 – иначе было бы странно. Но в таком случае может получиться необычная ситуация: МОК разрешит россиянам ехать на Игры, при этом ни одна зимняя федерация нейтральные статусы выдавать не будет .

Решение по Парижу МОК принимал за полгода до Игр – если на этот раз будет так же, и если ISU последует рекомендации, то кого-нибудь из наших фигуристов в Милане мы увидим.

Но пока слишком много «если».

Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему

Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press