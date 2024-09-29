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Акопова о планах перейти в Армению: «Всегда были в глубине души эти мысли. Травма подтолкнула нас что-то поменять»

Фигуристы Акопова и Рахманин рассказали о планируемом переходе в Армению.

Карина Акопова и Никита Рахманин выступают в парном катании.

Акопова: Так как я армянка, у меня все-все-все в роду армяне, у меня всегда были в глубине души эти мысли, всегда терзали меня – что бы было, если бы я каталась за Армению? Я еще когда в пары перешла, маленькая была, у Стаса Морозова каталась, он говорил: надо за Армению. Это всегда было, всю жизнь со мной. «Бабушкой Сирануш» меня называли.

И когда произошла травма, она как будто нас и подтолкнула на то, чтобы что-то поменять.

Рахманин: Мы поняли, что после травмы нам будет тяжело догнать тех ребят, которые ушли вперед.

Акопова: Травма нас откинула назад, а ребята-то набирают и набирают.

Даже когда мы с Никитой только встали в пару, мы хотели за Армению кататься, но тогда еще был коронавирус, непонятно вообще, что будет. И только сейчас мы осмелились на этот шаг. Никто нас не поддержал практически, мы сделали все сами.

– Когда мы сможем увидеть вас на международных стартах?

Акопова: Наверное, нам надо будет полететь в Армению, показать себя. Но мы не знаем, когда это случится, когда произойдет этот переход и мы сможем показать себя всему миру. Мы надеемся, в декабре, после чемпионата России будет исполком [ФФККР].

– Вы уже получили полное открепление от нашей федерации?

Акопова: Нет. Этот процесс еще идет.

– Положительная тенденция прослеживается?

Акопова: Да.

– Каким видится вам следующий сезон?

Акопова: Мы надеемся все-таки отобраться на Олимпиаду. Мы надеемся, что все будет хорошо. Перед тем, как ехать на чемпионат мира, надо съездить на какую-нибудь «бешку» или челленджер, набрать техминимум.

Рахманин: Я прагматик. Нужно сначала доехать до первого старта, а дальше смотреть, что будет. Конечно же, хочется, чтобы побыстрее нас уже открепили от России, и желательно уже в декабре-январе начать выступать на «бешках». Посмотреть, какая там будет конкуренция. Все-таки нужно набрать хорошие очки, чтобы отобраться на чемпионат мира. Будем кататься, будем смотреть и будем думать.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Okko Спорт
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная России
травмы
ФФККР
пары
logoОлимпиада-2026
переходы
сборная Армении
logoНикита Рахманин
logoКарина Акопова
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