Акопова о планах перейти в Армению: «Всегда были в глубине души эти мысли. Травма подтолкнула нас что-то поменять»
Карина Акопова и Никита Рахманин выступают в парном катании.
Акопова: Так как я армянка, у меня все-все-все в роду армяне, у меня всегда были в глубине души эти мысли, всегда терзали меня – что бы было, если бы я каталась за Армению? Я еще когда в пары перешла, маленькая была, у Стаса Морозова каталась, он говорил: надо за Армению. Это всегда было, всю жизнь со мной. «Бабушкой Сирануш» меня называли.
И когда произошла травма, она как будто нас и подтолкнула на то, чтобы что-то поменять.
Рахманин: Мы поняли, что после травмы нам будет тяжело догнать тех ребят, которые ушли вперед.
Акопова: Травма нас откинула назад, а ребята-то набирают и набирают.
Даже когда мы с Никитой только встали в пару, мы хотели за Армению кататься, но тогда еще был коронавирус, непонятно вообще, что будет. И только сейчас мы осмелились на этот шаг. Никто нас не поддержал практически, мы сделали все сами.
– Когда мы сможем увидеть вас на международных стартах?
Акопова: Наверное, нам надо будет полететь в Армению, показать себя. Но мы не знаем, когда это случится, когда произойдет этот переход и мы сможем показать себя всему миру. Мы надеемся, в декабре, после чемпионата России будет исполком [ФФККР].
– Вы уже получили полное открепление от нашей федерации?
Акопова: Нет. Этот процесс еще идет.
– Положительная тенденция прослеживается?
Акопова: Да.
– Каким видится вам следующий сезон?
Акопова: Мы надеемся все-таки отобраться на Олимпиаду. Мы надеемся, что все будет хорошо. Перед тем, как ехать на чемпионат мира, надо съездить на какую-нибудь «бешку» или челленджер, набрать техминимум.
Рахманин: Я прагматик. Нужно сначала доехать до первого старта, а дальше смотреть, что будет. Конечно же, хочется, чтобы побыстрее нас уже открепили от России, и желательно уже в декабре-январе начать выступать на «бешках». Посмотреть, какая там будет конкуренция. Все-таки нужно набрать хорошие очки, чтобы отобраться на чемпионат мира. Будем кататься, будем смотреть и будем думать.
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