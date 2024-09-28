Александр Коган: «Будем искать новые форматы соревнований, новые точки мотивации спортсменов для достижения высоких результатов»

В ФФККР отреагировали на продление отстранения фигуристов.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«ISU продлил отстранение российских спортсменов, отложив решение этого вопроса. Ничего нового. Что мы делали, то и будем делать – будем искать новые форматы соревнований, новые точки мотивации спортсменов для достижения высоких результатов», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган.

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