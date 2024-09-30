Егор Базин высказался о денежных отношениях между партнерами в парных видах.

— Когда стало известно про контракт Ангелопола, по которому якобы партнерша платит за его шнурки, многие удивились. Это действительно распространено?

— Я знаю про эту систему, и все знали. Мальчики всегда были в дефиците. За границей требуется партнер — за тебя платят, конечно. Но у меня такого не было.

— У тебя после расставания с Софьей (Евдокимовой) не было некой стоимости на трансферном рынке?

— Скажем так: даже если за меня что-то нужно было предложить, до меня это не дошло, меня никто не ставил в известность. Понятно, с Лизой (Худайбердиевой ) я встал кататься за результат, никаких вопросов типа «заплати за мои шнурки» не было. Из-за рубежа были в свое время финансовые предложения, другие страны звали, но я даже не задумывался — неинтересно. Хотел добиться результата здесь. Где-то в 16-17 лет мне пришла в голову мысль, что надо стараться на тренировках, что это моя жизнь. Когда появились зарубежные поездки, успехи.

— К подобной практике ты относишься нормально?

— До разумного. Если вы живете в одном городе — с какой стати платить? Но если тебя прямо хотят... То есть если девочке нужен партнер и у нее есть возможность профинансировать переезд, то это нормально. У меня папа с АвтоВАЗа, мама — учитель английского в школе и воспитатель в детском саду. Откуда у меня деньги на Европу?

Если нужно будет поточить коньки, то я возьму коньки у Лизы как партнер и поточу. Денег с нее не спрошу. Шнурки? Это расходный материал, как зубная паста. Порвались — купи себе сам, это твоя жизнь. Перед прокатами Лиза ехала в сторону магазина, да, я у нее попросил: «Купи шнурки». Но я ей тоже иногда что-то покупаю, мы за этим не следим. Это как с друзьями — один заплатил в ресторане, другой за такси, и они потом не высчитывают до рубля. Ты бок о бок каждый день.

— То есть Ангелопол такой вот странный персонаж, действия которого ты не понимаешь?

— Если реально был факт со шнурками, то по мне — это глупость. Из-за этого ссориться, разводить скандал просто глупо. Если у партнера с партнершей общая цель, надо помогать друг другу, а не выяснять, кто за что заплатил. Зачем считать эти копейки, — сказал Базин .

Абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?