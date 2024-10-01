Щербакова выступит спикером на форуме «БИОПРОМ: промышленность и технология для человека» в Геленджике

Анна Щербакова выступит спикером на форуме, посвященном биотехнологиям.

7-8 октября в Геленджике пройдет международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технология для человека».

Специальными гостями форума станут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, актер и режиссер Иван Охлобыстин, писатель и блогер Дмитрий (Goblin) Пучков и другие.

Форум организуют при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения РФ.

Полный список спикеров можно посмотреть на сайте мероприятия.