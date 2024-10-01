Щербакова выступит спикером на форуме «БИОПРОМ: промышленность и технология для человека» в Геленджике
Анна Щербакова выступит спикером на форуме, посвященном биотехнологиям.
7-8 октября в Геленджике пройдет международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технология для человека».
Специальными гостями форума станут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, актер и режиссер Иван Охлобыстин, писатель и блогер Дмитрий (Goblin) Пучков и другие.
Форум организуют при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения РФ.
Полный список спикеров можно посмотреть на сайте мероприятия.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт форума «БИОПРОМ»
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