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Щербакова выступит спикером на форуме «БИОПРОМ: промышленность и технология для человека» в Геленджике

Анна Щербакова выступит спикером на форуме, посвященном биотехнологиям.

7-8 октября в Геленджике пройдет международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технология для человека».

Специальными гостями форума станут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, актер и режиссер Иван Охлобыстин, писатель и блогер Дмитрий (Goblin) Пучков и другие.

Форум организуют при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения РФ.

Полный список спикеров можно посмотреть на сайте мероприятия.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт форума «БИОПРОМ»
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
logoДмитрий «Гоблин» Пучков
logoИван Охлобыстин
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