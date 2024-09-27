Навка о Щербаковой в шоу: «У нас с Анной есть договоренности, что она с нами. Очень ждем ее»

Татьяна Навка рассказала, что ждет Анну Щербакову в своем шоу.

Ранее Щербакова рассказала, что весной перенесла три операции.

«Мы очень ждем Анну, она сейчас восстанавливается после травмы, поэтому как только, так сразу. У нас с ней есть договоренности, что она с нами. Мы всегда рады ей», – сказала Навка.