«Я сделала тест, и там две полоски». Трусова разыграла Самоделкину в ютуб-шоу, сказав, что беременна
Трусова разыграла Самоделкину в ютуб-шоу, сказав, что беременна.
Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов стали гостями ютуб-шоу «Мистер Х» на канале блогера Sasha Ice.
Одним из заданий было позвонить близкому человеку и сообщить о беременности.
Трусова позвонила Софье Самоделкиной, Игнатов – своему отцу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал SashaIce
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