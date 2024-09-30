«Я сделала тест, и там две полоски». Трусова разыграла Самоделкину в ютуб-шоу, сказав, что беременна

Трусова разыграла Самоделкину в ютуб-шоу, сказав, что беременна.

Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов стали гостями ютуб-шоу «Мистер Х» на канале блогера Sasha Ice.

Одним из заданий было позвонить близкому человеку и сообщить о беременности.

Трусова позвонила Софье Самоделкиной, Игнатов – своему отцу.

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