Трусова о шоу «Русалочка»: «Символично, что впервые мы с Макаром будем в Питере катать роли влюбленных. Мне не надо будет играть эмоции, как раньше»
Александра Трусова и Макар Игнатов исполнят в шоу роли Русалочки и принца.
Ледовый спектакль с участием фигуристов пройдет 26 и 27 октября в Санкт-Петербурге.
«Так символично, что впервые мы с Макаром будем в Питере катать роли влюбленных: Русалочки и принца.
Женя (роль принца ранее исполнял Семененко – Спортс’‘) будет в Магнитогорске на этапе Гран-при, а Русалочка же не может остаться без принца?
Мне очень интересно как на льду мы сможем с Макаром передать наши эмоции. Их не надо будет играть мне, как раньше. Они будут настоящими впервые не только в жизни, но и в нашей сказке на льду.
Мне кажется, это будет самая волшебная наша сказка . Мы вас очень ждем 🧜🏼♀️» – написала в своем телеграм-канале Трусова, которая в августе вышла замуж за Игнатова и взяла его фамилию.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Игнатовой
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