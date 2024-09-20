Трусова о шоу «Русалочка»: «Символично, что впервые мы с Макаром будем в Питере катать роли влюбленных. Мне не надо будет играть эмоции, как раньше»

Александра Трусова и Макар Игнатов исполнят в шоу роли Русалочки и принца.

Ледовый спектакль с участием фигуристов пройдет 26 и 27 октября в Санкт-Петербурге.

«Так символично, что впервые мы с Макаром будем в Питере катать роли влюбленных: Русалочки и принца.

Женя (роль принца ранее исполнял Семененко – Спортс’‘) будет в Магнитогорске на этапе Гран-при, а Русалочка же не может остаться без принца?

Мне очень интересно как на льду мы сможем с Макаром передать наши эмоции. Их не надо будет играть мне, как раньше. Они будут настоящими впервые не только в жизни, но и в нашей сказке на льду.

Мне кажется, это будет самая волшебная наша сказка . Мы вас очень ждем 🧜🏼‍♀️» – написала в своем телеграм-канале Трусова , которая в августе вышла замуж за Игнатова и взяла его фамилию.