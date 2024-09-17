«Один месяц». Трусова опубликовала кадры из свадебной фотосессии с Игнатовым
Александра Трусова опубликовала кадры из свадебной фотосессии.
Фигуристка вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа.
«Один месяц 💍♥️», – написала Трусова.
А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости