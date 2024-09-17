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«Один месяц». Трусова опубликовала кадры из свадебной фотосессии с Игнатовым

Александра Трусова опубликовала кадры из свадебной фотосессии.

Фигуристка вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа. 

«Один месяц 💍♥️», – написала Трусова.  

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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