Александра Трусова: «Всегда хотела покататься на кабриолете. Пока мне нравится, за исключением того, что если сделать укладку – она испортится»
Александра Трусова и Макар Игнатов покатались на кабриолете.
Фигуристы примут участие в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
«Уже поделилась, какую машину мы арендовали. Всегда хотела попробовать покататься на кабриолете. Очень интересно.
Пока мне очень нравится, за исключением того, что если сделать укладку, она испортится. А так очень прикольная штука», – сказала Трусова.
«Пока только в пробках стоим. Но нормально, стоять хорошо», – добавил Игнатов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой (Игнатовой)
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