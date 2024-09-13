Александра Трусова: «Всегда хотела покататься на кабриолете. Пока мне нравится, за исключением того, что если сделать укладку – она испортится»

Александра Трусова и Макар Игнатов покатались на кабриолете.

Фигуристы примут участие в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Уже поделилась, какую машину мы арендовали. Всегда хотела попробовать покататься на кабриолете. Очень интересно.

Пока мне очень нравится, за исключением того, что если сделать укладку, она испортится. А так очень прикольная штука», – сказала Трусова.

«Пока только в пробках стоим. Но нормально, стоять хорошо», – добавил Игнатов.